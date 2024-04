Novomeška Krka bo med 6. in 11. majem izvedla že 11. teden humanosti in prostovoljstva

Novo mesto, 16. aprila - Novomeška farmacevtska družba Krka med 6. in 11. majem pripravlja že 11. teden humanosti in prostovoljstva, v okviru katerega bodo njeni zaposleni opravljali številne dobrodelne dejavnosti. Med drugim bodo zbirali različnejše potrebščine, opravljali prostovoljno delo na Rdečem križu in Karitasu, darovali kri in pomagali starejšim.