Vreme: Padavine se bodo postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo

Ljubljana, 16. aprila - Vmes bodo tudi nevihte. Hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji in južni Sloveniji še niže, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.