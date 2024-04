V Narodni galeriji predstavljeni grafični postopki Marjana Pogačnika

Ljubljana, 17. aprila - V Narodni galeriji bodo drevi odprli razstavo Neopaženo ob cesti, ki bo predstavila grafične liste in postopke Marjana Pogačnika. Umetnikov grafični opus je zelo kakovosten, za reliefni tisk je prejel več nagrad, postavili so ga ob bok največjim mojstrom grafične umetnosti, kot so Marc Chagall, Georges Braque in Rolf Nesch, so zapisali v galeriji.