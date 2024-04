Umar: Gospodarski kazalniki v začetku leta nadalje okrevali

Ljubljana, 16. aprila - Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu je bilo v prvem četrtletju v medletni primerjavi še vedno slabše, se je pa izboljšalo glede na konec lanskega leta. Tudi kratkoročni gospodarski kazalniki okrevajo in so, razen gradbeništva, večinoma dosegli ravni izpred enega leta, ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).