Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zunanji ministrici Tanji Fajon, ki je komentirala odnos EU do Palestine in povedala, da se zunanji ministri EU med drugim strinjajo glede prekinitve ognja. Poročale so tudi o predsednici Nataši Pirc Musar, ki je danes v Prištini dejala, da Slovenija močno podpira pot Kosova v evropske integracije.