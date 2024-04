Na vzhodu Španije prvi večji požar letos

Madrid, 15. aprila - Na vzhodu Španije divja prvi večji požar letošnjega leta. Ognjeni zublji so se v nedeljo razplamteli blizu kraja Tarbena v pokrajini Valencia, doslej so uničili več kot 600 hektarjev površin ter prisilili okrog 180 ljudi, da so zapustili domove, poročajo tuje tiskovne agencije.