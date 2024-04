Snežne razmere v visokogorju

Konec tedna je bilo v gorah zelo toplo. Ob toplem vremenu se nadaljuje hitro preobražanje snežne odeje, ki se tudi v visokogorju opazno seseda in postaja vedno bolj mokra. Ponoči na površini nastane manjša skorja, ki se nato na izrazitih prisojah zmehča že zjutraj. Na prisojnih straneh kopna območja segajo tudi višje od 2000 metrov, v osojah pa sneg sega do višine od 1500 do 1600 metrov. Na površju in v zgornjih plasteh snega je puščavski prah, ki še nekoliko pospeši taljenje snega.

Danes bo sprva precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan se bo na območju Julijskih Alp oblačnost zgostila. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 14 stopinj Celzija, na 2500 metrih okoli 6 stopinj Celzija. V torek nas bo dosegla izrazita hladna fronta z obilnejšimi padavinami, čez dan se bo hitro ohladilo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik, ki se bo proti večeru obrnil v veter severovzhodnih smeri. V sredo in v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in precej hladneje, nastalo bo nekaj popoldanskih ploh ali neviht. Temperatura na 1500 metrih bo okoli nič stopinj Celzija, na 2500 metrih pa okoli -7 stopinj Celzija.

V torek nas bo zajelo izrazitejše poslabšanje z okrepljenim vetrom in sneženjem. Zjutraj bo ničta izoterma še visoko, na višini naših najvišjih gora. Sredi dneva se bo zelo hitro ohlajalo, popoldne se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. V visokogorju lahko pričakujemo do 50 centimetrov novega snega, v sredogorju pa od 20 centimetrov do 40 centimetrov snega. Veter bo prenašal novi sneg in gradil zamete. Nevarnost snežnih plazov se bo od torka naprej v gorah Povišala, pojavljali se bodo spontani plazovi nesprijetega snega.