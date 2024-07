5 dni do OI - Notre Dame po požaru dobiva novo-staro podobo

Sredi aprila 2019 je v katedrali Notre-Dame izbruhnil katastrofalen požar, ki je uničil velike dele zgradbe in šokiral svet. Požar naj bi izbruhnil na podstrešju, morda zaradi kratkega stika ali slabo ugasnjene cigarete, čeprav natančen vzrok še preiskujejo. Ogenj je divjal približno 15 ur in uničil zvonik katedrale, streho in dele obokanega stropa.

Strokovnjaki so takoj po požaru ocenili obseg škode in začeli pripravljati načrt za obnovo katedrale. Izpeljali so nujne ukrepe za zavarovanje konstrukcije, s čimer so preprečili nadaljnje podiranje nosilnih elementov in ostrešja. To je vključevalo namestitev lesenih podpor in velikanske dežniku podobne strukture za zaščito katedrale pred dežjem in padajočimi ruševinami.

Takoj po požaru je stekla velika dobrodelna akcija zbiranja sredstev za obnovo, v kateri se je nabralo več kot 1,2 milijarde evrov.

Katedrala Notre Dame je trenutno zaprta za javnost. Obnovitvena dela še potekajo in bodo predvidoma trajala več let. Poudarek trenutne faze restavriranja je na notranjosti, vključno s čiščenjem in restavriranjem orgel, kipov in drugih umetniških del, ki so jih poškodovali ogenj, dim in voda, s katero so gasili požar.

Francoska vlada si je prvotno zastavila cilj, da bo katedrala odprla svoja vrata za letošnje poletne olimpijske igre, vendar je morala časovnico prestaviti zaradi zahtevnosti obnovitvenih del. Strokovnjaki ocenjuje, da bo obnova trajala vsaj do leta 2026.

Medtem ko obiskovalcem za zdaj ne dovolijo ogleda notranjosti katedrale, pa lahko turisti še vedno od daleč občudujejo njeno zunanjo arhitekturo in potekajoča obnovitvena dela. Območje, ki obdaja katedralo, ostaja priljubljena turistična destinacija, obiskovalci pa se lahko seznanijo z zgodovino katedrale in vplivom požara prek različnih razstav in informacijskih centrov v bližini.