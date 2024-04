Ljubljana, 15. aprila - Novoizvoljeni predsednik SD Matjaž Han, novoizvoljena glavna tajnica SD Živa Živković in predsednik volilne komisije na 15. kongresu SD Tadej Cmerekar Komar bodo danes ob 13. uri v Centrali SD, prostoru soodločanja na Nazorjevi ulici 6 dali izjavo za medije v zvezi s kongresom in aktualnim dogajanjem, so sporočili iz SD. (STA/AVDIO)