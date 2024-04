Vreme: Precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo

Ponoči bo oblačnost postopno naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija.

V torek zjutraj bo v severnih krajih začelo deževati. Čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji in južni Sloveniji še niže. Temperature bodo dopoldne še od 12 do 22, popoldne pa le še od 1 do 9 stopinj Celzija.

Opozorilo: V torek popoldne in zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali 100 kilometrov na uro.

Obeti: V sredo in v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in precej hladno, nastalo bo nekaj popoldanskih ploh ali neviht.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo slabi. Izrazita hladna fronta je dosegla severne Alpe in bo v torek čez dan prešla tudi Slovenijo. Od jugozahoda k nam še doteka dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Popoldne se bo na območju Alp postopno pooblačilo. V torek se bodo padavine z občutno ohladitvijo od severa širile proti jugu. Zapihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu pozno popoldne zmerna do močna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden, popoldne se bo pojavila zmerna obremenitev. V torek bo vreme na počutje ljudi vplivalo obremenilno.