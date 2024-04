Dnevnik o stranki SD (15. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Miran Lesjak v komentarju Kralj Matjaž med tovariši piše o SD. Stranka že več kot deset let izgublja volivce, njeni ratingi in vsakokratni volilni izkupiček sta daleč od let, ko je dosegala 20 in več odstotkov podpore. Delegati so v novem predsedniku stranke Matjažu Hanu našli junaka, ki bo socialdemokracijo v petih letih vrnil na pota stare slave.