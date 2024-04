Evan Ndicka ni doživel srčnega infarkta

Videm, 15. aprila - Mladi nogometaš Rome Evan Ndicka je zunaj smrtne nevarnosti. Potem ko se je 24-letnik na nedeljski tekmi v Vidmu v 72. minuti prijel za prsi in zgrudil na tla, so pri Romi sinoči preko družbenih omrežij sporočili, da se počuti bolje. Kot poroča Sky Sport Italia, so prvi pregledi pokazali, da Ndicka ni doživel srčnega infarkta, kot so se sprva bali.