Oslabljeni Dallas visoko izgubil proti Oklahomi

Oklahoma City, 15. aprila - Košarkarji Dallasa so v zaključku NBA lige svoje cilje izpolnili. Uvrstili so se v končnico, zadnje tekne pa so odigrali brez svojih najboljših igralcev. Danes so gostovali v Oklakoma Cityju in izgubili s hudo visoko razliko. Domači so bili boljši z izidom 135:86, pri Dallasu sta manjkala oba zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving.