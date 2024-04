Večer o kongresu SD (15. 4.)

Maribor, 14. aprila - Matej Grošelj v komentarju Stari vzorci piše o sobotnem kongresu SD, kjer so delegati za novega predsednika stranke izbrali Matjaža Hana. Avtor meni, da so delegati tako namesto novega zagona izbrali nadaljevanje starih vzorcev, ki so tradicionalno stranko na levem polu pripeljali na rob preživetja.