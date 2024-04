Policisti posredovali zaradi prijav o streljanju, v drugem primeru zasegli pištolo

Metlika/Krško, 14. aprila - Policisti so v soboto zvečer zaradi prijav o streljanju posredovali v Kerinovem Grmu in pridržali 26-letnika, ki se je do policistov nedostojno vedel in jih poskušal pobegniti. V Metliki pa so, prav tako v soboto zvečer, 62-letnem domačinu zasegli pištolo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.