Policisti v četrtek priskočili na pomoč pomočniku sodnega izvršitelja

Trebnje, 14. aprila - Policisti so v četrtek popoldne prišli na pomoč pomočniku sodnega izvršitelja. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je v Veliki Loki, kamor je pomočnik sodnega izvršitelja prišel opravljat izvršbo, prišlo do spora in fizičnega obračunavanja, zato so na kraju morali posredovati policisti.