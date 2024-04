Ljubljana, 14. aprila - Slovenija ostro obsoja napad Irana na Izrael, je danes na družbenem omrežju X sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Iz varnostnih razlogov MZEZ še naprej odsvetuje vsa potovanja v to državo. Vse slovenske državljane, ki so v Iranu, pa je pozvalo, naj se javijo slovenskemu veleposlaništvu v Teheranu.