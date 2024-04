Umrla režiserka Eleanor Coppola

San Francisco, 13. aprila - Umrla je ameriška režiserka Eleanor Coppola, ki je bila več kot 60 let poročena z režiserjem Francisom Fordom Coppolo. V starosti 87 let je umrla v petek v krogu svoje družine v kraju Rutherford na severu Kalifornije, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili svojci.