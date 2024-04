Za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti na voljo 60.000 evrov

Ljubljana, 13. aprila - Za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti je letos na voljo 60.000 evrov. Ministrstvo za kulturo z razpisom, ki ga je objavilo v uradnem listu, med drugim cilja na razvoj inovativnih projektov, gradiv in orodij za razvoj kritičnega razumevanja in odgovorno presojo informacij. Razpis je odprt do 13. maja.