Edmontonu dovolj točka za prednost domačega ledu v končnici

New York, 13. aprila - Hokejisti Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice prvenstva NHL možni tekmeci Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so si priborili prednost domačega ledu. Še na drugi tekmi zaporedoma so igrali brez prvega zvezdnika Connorja McDavida in po podaljšku z 2:3 izgubili proti Arizona Coyotes.