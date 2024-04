Borzni indeksi Wall Streeta s krepkim tedenskim padcem

New York, 13. aprila - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek slab teden sklenili s padci, k čemur so po mnenju analitikov najbolj prispevale skrbi zaradi morebitnega ponovnega oživljanja inflacije in slabih uvodnih poslovnih poročil podjetij za prvo četrtletje. Vlagatelje skrbijo tudi geopolitične napetosti.