Objavljena razpisa za sofinanciranje programov in projektov romskih društev ter radijskih programov romske skupnosti

Ljubljana, 12. aprila - Svet romske skupnosti je v Uradnem listu objavil razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2024. Poleg tega je objavil razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2024. Za oba razpisa velja, da morajo prijavitelji vlogo na svet romske skupnosti oddati do 29. aprila.

Cilji javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov romskih društev so med drugim spodbujanje programov in projektov romskih društev, vseživljenjskega učenja, medgeneracijsko sodelovanje ter ohranjanje, razvoj in promocija romske kulture in identitete.

Svet romske skupnosti bo podprl programe in projekte, kot so delavnice, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference, prireditve, kratki filmi in razstave. Okvirna višina sredstev za razpis je 21.000 evrov.

Svet romske skupnosti je objavil tudi javni razpis za sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2024. Cilji razpisa so med drugim utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov. Okvirna višina sredstev za razpis je 70.000 evrov.