Luka Božić drugič zapored MVP rednega dela lige Aba

Zagreb, 12. aprila - Košarkarja Zadra Luko Božića so trenerji, novinarji in navijači drugič zapovrstjo izbrali za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone lige regionalne košarkarske lige Aba. Najboljši je bil v vseh treh glasovanju in je dobil 16,8 odstotkov vseh glasov. Osmi je bil slovenski reprezentant Jaka Blažič iz Cedevite Olimpije (5,2), je objavila Aba.