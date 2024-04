Na IJS ob svetovnem kvantnem dnevu številni dogodki

Ljubljana, 12. aprila - Na današnji dan obeležujemo svetovni kvantni dan, ki ga v Sloveniji s serijo dogodkov obeležujeta tudi Institut Jožef Stefan in Slovenska skupnost za kvantne tehnologije Qutes. Dogodki so namenjeni spodbujanju razumevanja kvantne znanosti in tehnologije, osrednji gost pa bo komunikator znanosti na področju kvantnih tehnologij Olivier Ezratty.