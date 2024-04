V EU dokončno potrjena pravila Euro 7 za vozila

Luxembourg, 12. aprila - Svet EU je dokončno potrdil prenovljena pravila EU za homologacijo in tržni nadzor motornih vozil v okviru standarda Euro 7. Nova pravila pokrivajo izpuste plinov in trdnih delcev iz vseh tipov vozil, vsebujejo tudi nekatere druge zahteve, npr. glede vzdržljivosti baterij in življenjske dobe vozil. Glede na prvotne predloge so nekoliko omiljena.