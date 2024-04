Inšpektorat v nadzor upravnikov, najema in oglaševanja novih stanovanj

Ljubljana, 12. aprila - Inšpektorat za stanovanja bo letos izvedel tri usmerjene akcije nadzora, in sicer na področju preverjanja upravnikov večstanovanjskih stavb, oglaševanja prodaje novih stanovanj in najemnih pogodb. Kot pravijo na resornem ministrstvu, so se v preteklih letih inšpekcijske akcije izkazale kot uspešne zlasti z vidika preventivnega delovanja.