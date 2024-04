Socialno vključevanje v šport dobiva finančne okvire, težava organiziranost invalidov

Ljubljana, 12. aprila - V Ljubljani je bil danes predstavljen projekt Merila štejejo, s katerim so v zadnjih dveh letih v okviru projekta Erasmus+ oblikovali merila za sofinanciranje inkluzije v športu na državni in lokalni ravni. Predvsem pri invalidskih organizacijah je težava slaba organiziranost in neobstoječi projekti, ki predstavljajo podlago za financiranje.