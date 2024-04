Z drevesi v koritih ozelenili staro mestno jedro Kranja

Kranj, 13. aprila - Mestna občina Kranj se je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Center lotila ozelenitve starega mestnega jedra. Minuli teden so tako med mestno hišo in cerkvijo sv. Kancijana postavili drevored, ki ga sestavlja 12 dreves, posajenih v korita. Po eno drevo so umestili tudi med klopi pred Kranjsko hišo in na Prešernovo ulico.