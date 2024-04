Finančni ministri EU pozdravili načrt EIB za financiranje obrambne industrije

Luxembourg, 12. aprila - Finančni ministri članic EU so danes pozdravili akcijski načrt Evropske investicijske banke (EIB), v skladu s katerim namerava ta spremeniti svojo kreditno politiko za okrepitev podpore evropski obrambni in varnostni industriji. Za projekte v tem sektorju bo na voljo šest milijard evrov, so sporočili iz EIB.