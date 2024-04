Skupina Emil Frey z novim centrom za vzdrževanje baterij električnih vozil

Ljubljana, 12. aprila - Skupina Emil Frey je v Ljubljani odprla kompetenčni center za vzdrževanje in obnovo litij-ionskih baterij za osebna in gospodarska električna vozila različnih znamk. Obenem so prenovili servis gospodarskih vozil Mercedes-Benz. Skupna vrednost obeh naložb je okoli 500.000 evrov.