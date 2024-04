Ljubljanska borza uvodoma z rastjo

Ljubljana, 12. aprila - Na Ljubljanski borzi dopoldne ni bilo veliko prometa, premiki delnic, s katerimi se je trgovalo, pa so bili pozitivni. Indeks SBI TOP je bil ob 11.30 slabega pol odstotka nad izhodiščem, največjo rast so beležile delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Najprometnejše so bile delnice NLB - lastnika jih je zamenjalo za okoli 170.000 evrov.