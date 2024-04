Vratar Nübel podaljšal z Bayernom do 2029

München, 12. aprila - Nemški nogometni velikan Bayern München še naprej vidi vratarja Alexandra Nübla kot prihodnjo rešitev po odhodu kapetana Manuela Neuerja. Nemški nogometni rekorderji po številu domačih naslovov so pričakovano podaljšali pogodbo s 27-letnim Nübelm, ki velja do poletja 2025, še za štiri leta. Tako bo član bavarskega kluba do 30. junija 2029.