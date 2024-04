Mladi skozi projekt Klikni: Naroči se na EU identificirali izzive EU

Celje, 12. aprila - Mreža MaMa in Celjski mladinski center sta danes predstavila potek projekta Klikni: Naroči se na EU, ki poteka v šestih slovenskih regijah. Kot je na novinarski konferenci povedala koordinatorka mreže Janja Zalar, so mladi skozi projekt največ izzivov izpostavili na področjih izobraževanja, varnosti in miru v EU ter socialne varnosti.