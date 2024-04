V LGL čezmejni lutkovni praznik

Slovensko lutkarstvo na avstrijskem Koroškem odlikuje borba za preživetje slovenskega jezika, kar se kaže predvsem v uporniških vsebinah predstav.

Na odru LGL bo drevi med drugim na ogled jubilejna uprizoritev predstave za odrasle Mrličožerec. Gre za satirični obračun s protislovensko tradicijo na avstrijskem Koroškem vse od začetka 20. stoletja do danes. Ukvarja se tematiko represije nad slovenskim jezikom in kulturo na avstrijskem Koroškem, je objavljeno na spletni strani LGL.

Igralci skupine Lutke Mladje KDZ (Koroške dijaške zveze) s tem sodobnim besedilom raziščejo zgodovinske preplete na avstrijskem Koroškem. Prepoznavanje znakov desničarskih skrajnih idej in prepoznavanje možnosti za upor je pogosto vseživljenjska dejavnost, zlasti za mlade iz slovenske manjšine. Humor in satira ustvarjata lažji dostop ter ponujata lutkarjem nove ustvarjalne možnosti.

Predstava Mrličožerec je nastala po istoimenski noveli avtorice Ane Grilc. Leta 2020 je bila zgodba nagrajena z nagrado Newcomer Prize mesta Celovec.

Čezmejni lutkovni predstavnik se bo v LGL sicer začel s popoldansko predstavo Sneguljčica lutkovne skupine Srce 1 iz podjunske Dobrle vasi in priredbi Matevža Gregorčiča in Mateje Šušteršič. Vsem dobro znani pravljici so ustvarjalci dodali nov uvod in v zapletu so oživeli še drugi liki, ki sta jih v prvotni zgodbi brata Grimm morda pozabila, a se predstava vseeno konča z vsem dobro znanim "živela sta srečno do konca svojih dni".

Sledila bo ob 17. uri Generalka lutkovne skupine Srce 2 v režiji Matevža Gregorčiča. V avtorski lutkovno igrani predstavi se mladi ustvarjalci preigravajo skozi vsakodnevne situacije in s pomočjo lutk odstirajo prizore, ki jih v najrazličnejših oblikah doživljajo v svojem odraščanju, kot so mobing, medvrstniško nasilje, medsebojni odnosi, socialna omrežja, vplivneži, mobilniki, igrice...

Ob isti uri bodo na Šentjakobskem odru LGL predvajali večjezični dokumentarni film o uporniškem lutkarstvu v režiji Sabine Zwitter-Grilc. V glavnih vlogah nastopata Panda in Matija Solce.

Dokumentarec Lutkarstvo upora pokaže, kako lutkarji danes s svojo umetnostjo skušajo vplivati na občinstvo. Zavzamejo se za večjo pravičnost v družbi, zrcalijo nepravičnosti in to z najrazličnejšo umetniško in lutkovno tehniko. Uporniške akterje in akterke združuje velika ljubezen do lutk. Film sledi mladim manjšinskim lutkaricam po jugu avstrijske Koroške, Nikolausu Habjanu, zvezdi avstrijskega lutkarstva in njegovem učitelju Nevillu Tranterju na Dunaj in v Gradec ter slovenskemu avantgardistu Matiji Solcetu v Prago, na slovenski Kras in v evropsko prestolnico Charleville, kjer so naleteli še na druge zvezde uporniškega lutkarstva, so vsebino dokumentarca povzeli pri LGL.

Obeležitev slovenskega lutkarstva na avstrijskem Koroškem se bo končala v preddverju Velikega odra LGL z nastopom glasbene skupine Podmornica in Matije Solceta.