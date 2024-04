Z natečajem iščejo najboljše pesmi v lahkem branju

Slovenj Gradec, 14. aprila - Še do 1. maja je odprt razpis za pesem v lahkem branju. Objavila sta ga Zavod Risa in služba za dostopnost programov RTV Slovenija. Pesmi, namenjene odraslim bralcem, zbirajo do 1. maja, zmagovalce natečaja pa bodo razglasili na nacionalnem dogodku Dan za lahko branje, ki bo 29. maja v Slovenj Gradcu.