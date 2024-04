Boston po 13 zaporednih domačih zmagah izgubil proti New Yorku

New York, 12. aprila - Košarkarji New York Knicks so v severnoameriški ligi NBA dosegli pomembno zmago. Na gostovanju so s 118:109 premagali najboljšo ekipo lige, Boston Celtics, ter ji prizadejali prvi domači poraz po 13 domačih zmagah v nizu. Kratkohlačniki ostajajo tretji na vzhodu, a imajo po tretjem uspehu v nizu le zmago manj od Milwaukee Bucks na drugem mestu.