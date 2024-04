Silverstone, 11. aprila - Španski dirkač formule 1 Fernando Alonso, ki so ga številni povezovali z Mercedesom in Red Bullom, ostaja zvest ekipi Aston Martina. Dvainštiridesetletni dirkač je danes podaljšal pogodbo s svojo ekipo, so potrdili tudi pri angleškem Aston Martinu.