Evropske borze navzdol; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 11. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Navzdol so jih potisnila negativna gibanja na Wall Streetu, potem ko so se ob nakazani nameri Evropske centralne banke (ECB) za znižanje obrestnih mer še zviševali. Nafta se je pocenila, znižal se je tudi tečaj evra.