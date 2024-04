Svet URI Soča o razrešitvi direktorja zavoda Zvoneta Čadeža

Ljubljana, 11. aprila - Svet URI Soča razpravlja o razrešitvi direktorja zavoda Zvoneta Čadeža, ki pričakuje, da ga bo svet razrešil predvsem zaradi poslovnih razlogov. Meni, da so vsi očitki za razrešitev neupravičeni in da gre za "politično čistko". Napovedal je vložitev tožb pred upravnim in delovnim sodiščem.