Vreme: Zvečer in ponoči večinoma jasno

Ljubljana, 11. aprila - Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Burja bo slabela in do jutra večinoma ponehala. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na skrajnem jugovzhodu bo pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.