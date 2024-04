Občine podpisale pismo podpore za trajnostno upravljanje območja Jelovice

Kranj, 11. aprila - Ob bližajočem se zaključku projekta JeloviZA so partnerji projekta danes v Kranju predstavili rezultate. Župani petih občin, na katerih se razteza Jelovica, pa so podpisali pismo podpore za trajnostno upravljanje območja. Kot so izpostavili, bo pri tem ključna nadaljnja redna komunikacija.