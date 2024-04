Na Ljubljanski borzi večino prometa prispevale delnice Krke

Ljubljana, 11. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes nazadoval za 0,87 odstotka na 1436,09 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,59 milijona evrov prometa, več kot 60 odstotkov z delnicami Krke, ki so se sicer pocenile za 0,40 odstotka. Četrtino prometa so prispevale delnice NLB, katerih tečaj se je znižal za 1,40 odstotka.