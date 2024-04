Komisija za poslovnik sprejela dve spremembi poslovnika

Ljubljana, 11. aprila - Komisija DZ za poslovnik je na današnji seji z dvotretjinsko večino sprejela predlog sprememb poslovnika DZ, ki so jih vložile poslanske skupine Svoboda, SDS in NSi. Spreminja se ureditev tretje obravnave predloga zakona v DZ in obravnave zadev EU. Spremembe pa naj bi prispevale k boljši organizaciji in učinkovitosti DZ.