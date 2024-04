Gornja Radgona, 11. aprila - Svojci od srede pogrešajo 79-letnega Stanislava Štuhca iz Črešnjevec v občini Gornja Radgona. Pogrešani je visok okrog 175 centimetrov, ima sive, kratko pristrižene lase in nosi očala. Oblečen je bil v delavske modre hlače, srajco ter moder delavski plašč in obut v gumijaste škornje, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.