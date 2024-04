Začenja se že 12. akcija zbiranja rabljenih očal za ljudi iz manj razvitih držav

Ljubljana, 13. aprila - Podjetje Hofer v sodelovanju z Lions klubom Ljubljana Barje tudi letos v vseh njihovih trgovinah organizira zbiranje rabljenih očal za slabovidne iz manj razvitih držav, ki si težko privoščijo okulistično oskrbo. Akcija bo trajala do 13. maja. V preteklih akcijah so zbrali že več kot 122.500 rabljenih korekcijskih (navadnih in sončnih) očal.