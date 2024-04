Ljubljana, 11. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovensko Bistrico proti Mariboru ter na ljubljanski obvoznici od Kozarij proti Brdu.