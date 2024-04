V Kranju se zaključuje ureditev novega mestnega parka

Kranj, 11. aprila - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji s prerazporeditvijo proračunskih sredstev podprli načrt mestne uprave, da občina odkupi zemljišča in vilo ob novem Bleiweisovem parku. Občina namerava propadajočo vilo podreti in osrednji mestni park, katerega ureditev se pravkar zaključuje, še razširiti. Odprtje parka je predvideno sredi maja.