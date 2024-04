Ljubljanska borza v rdečem

Ljubljana, 11. aprila - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju nižajo, indeksi SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,44 odstotka. Najbolj se cenijo delnice Zavarovalnice Triglav in NLB, izgubljajo tudi delnice Krke, ki so najprometnejše. V prvi kotaciji so se doslej podražile le delnice Cinkarne Celje.