Študenti in dijaki merili moči v izdelavi mostov iz špagetov

Maribor, 11. aprila - Mariborska fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je ta teden ponovno gostila tekmovanje v izdelavi najbolj vzdržljivega mostu iz špagetov. Ekipe so morale v treh dneh načrtovati in izgraditi najbolj optimalen most iz špagetov, ki lahko prenese največjo možno obremenitev.