V Sežani razstava o tehnoloških inovacijah na področja boja proti požarom

Sežana, 11. aprila - V Kosovelovem domu v Sežani so danes odprli razstavo o tehnoloških inovacijah, ki pomagajo v boju proti požarom. Obiskovalci si lahko med drugim ogledajo razvoj gasilske opreme skozi čas ter maketo slovenskega satelita, ki zaznava in spremlja požare. Razstava bo na ogled do 21. aprila.